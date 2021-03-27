"Красную" зону карантина в Украине расширили еще на две области - теперь в ней находятся 13 из 24 регионов. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Так, в "красную" зону попали Ривненская и Черниговская области. Кроме них, "красными" являются: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черкасская и Черновицкая области.

При этом в "оранжевой" зоне находятся: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Тернопольская, Харьковская и Хмельницкая области.

Единственным регионом "желтой" зоны остается Херсонская область.

Напомним, ранее в СНБО допустили введение общенационального локдауна в случае дальнейшего ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

Также мы писали о том, что Минздрав уточнил ограничения по маскам в "красной" зоне.

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