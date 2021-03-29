"Не лечится практически ничем": в России сообщили об эпидемии новой половой инфекции [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
В России ширится новая эпидемия инфекции, которая передается половым путем, и практически ничем не лечится. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" сообщил врач-уролог и телеведущий Евгений Греков.
По его словам, особенно сложная ситуация сложилась в Москве.
В стране сейчас пандемия устойчивой ко всем антибиотикам микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium). В Москве завал. Не лечится практически ничем: ни джозамицином, ни доксициклином, ни азитромицином... Проявляется как гонорея, течет гной из уретры, запаха нет, вызывает страшнейшие циститы. Надевайте, ребят, презервативы. Если был оральный контакт, обязательно обрабатывайте все антисептиками.
Врач предупредил, что урогенитальный микоплазмоз вызывает простатиты с тяжелыми болевыми формами и чреват бесплодием.
Информацию о стремительном распространении нового ЗППП в комментарии РИА "Новости" опроверг профессор кафедры урологии Московского государственного медико-стоматологического университета Александр Говоров. Он отметил, что никаких серьезных научных данных, свидетельствующих об эпидемии в России, нет.
Напомним, что ранее "Подробности" опубликовали ТОП-5 заблуждений о ВИЧ и СПИДе.
по теме
В ЄС очікують, що вже до середини липня вдасться отримати загально континентальний імунітет проти Ковіду
В ЄС очікують, що вже до середини липня вдасться отримати загально континентальний імунітет проти Ковіду. А от у російської сироватки проблеми не лише з сертифікацією, а й виробництвом
Медики поставили мужчине неправильный диагноз и удалили ему здоровый глаз вместо опухоли
Чому в Україні майже неможливо вгамувати неврівноваженого сусіда і як домогтися, щоб психічнохвора людина потрапила на лікування?
Медик назвал продукт номер один для профилактики рака