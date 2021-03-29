В России ширится новая эпидемия инфекции, которая передается половым путем, и практически ничем не лечится. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" сообщил врач-уролог и телеведущий Евгений Греков.

По его словам, особенно сложная ситуация сложилась в Москве.

В стране сейчас пандемия устойчивой ко всем антибиотикам микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium). В Москве завал. Не лечится практически ничем: ни джозамицином, ни доксициклином, ни азитромицином... Проявляется как гонорея, течет гной из уретры, запаха нет, вызывает страшнейшие циститы. Надевайте, ребят, презервативы. Если был оральный контакт, обязательно обрабатывайте все антисептиками.

Врач предупредил, что урогенитальный микоплазмоз вызывает простатиты с тяжелыми болевыми формами и чреват бесплодием.

Информацию о стремительном распространении нового ЗППП в комментарии РИА "Новости" опроверг профессор кафедры урологии Московского государственного медико-стоматологического университета Александр Говоров. Он отметил, что никаких серьезных научных данных, свидетельствующих об эпидемии в России, нет.

Напомним, что ранее "Подробности" опубликовали ТОП-5 заблуждений о ВИЧ и СПИДе.