Бельгію сколихнув масштабний страйк профспілок [ Редактировать ]
У Бельгії триває загальнонаціональний страйк. Профспілки вимагають підвищення заробітної плати. Страйкують працівники транспортної галузі. Через їхні акції у Брюсселі працює лише одна гілка метро, а також частина трамвайних та автобусних маршрутів. Міжміське сполучення потягів скасували.
Схожа ситуація і в Антверпені та Лімбургу. До страйків приєдналися й працівники великих заводів. Протестувальники вимагають збільшити відсоток підвищення зарплати. Наразі запропоновані урядом 0,4 відсотка працівників не влаштовують.
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