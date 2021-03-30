У Бельгії триває загальнонаціональний страйк. Профспілки вимагають підвищення заробітної плати. Страйкують працівники транспортної галузі. Через їхні акції у Брюсселі працює лише одна гілка метро, а також частина трамвайних та автобусних маршрутів. Міжміське сполучення потягів скасували.

Схожа ситуація і в Антверпені та Лімбургу. До страйків приєдналися й працівники великих заводів. Протестувальники вимагають збільшити відсоток підвищення зарплати. Наразі запропоновані урядом 0,4 відсотка працівників не влаштовують.