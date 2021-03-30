Американская модель plus-size Тесс Холлидей поразила новыми снимками, которые она опубликовала на своей странице в Instagram.

В кадре звезда позировала в бикини ярко-оранжевого цвета. Декольте девушка украсила золотой подвеской.

На оголенном теле Тесс красуется множество татуировок, большинство из них представляют собой загадочные символы.

Пост набрал рекордное для Тесс стотысячное количество лайков и больше тысячи комментариев с восхищенными комплиментами о ее решительности и естественной красоте.

Отметим, что карьеру модели Холлидей начала в 15 лет в Атланте на конкурсе Поиск модели мечты. Потом Тесс работала визажистом и креативным директором модных показов.

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