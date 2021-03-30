Plus-size модель шокировала формами в купальнике [ Редактировать ]
Американская модель plus-size Тесс Холлидей поразила новыми снимками, которые она опубликовала на своей странице в Instagram.
В кадре звезда позировала в бикини ярко-оранжевого цвета. Декольте девушка украсила золотой подвеской.
На оголенном теле Тесс красуется множество татуировок, большинство из них представляют собой загадочные символы.
Пост набрал рекордное для Тесс стотысячное количество лайков и больше тысячи комментариев с восхищенными комплиментами о ее решительности и естественной красоте.
Отметим, что карьеру модели Холлидей начала в 15 лет в Атланте на конкурсе Поиск модели мечты. Потом Тесс работала визажистом и креативным директором модных показов.
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