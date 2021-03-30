Порошенко подает в суд на МВД и Антона Геращенко [ Редактировать ]
Во вторник, 30 марта, экс-президент Украины Петр Порошенко подал в суд на Министерство внутренних дел и заместителя главы МВД Антона Геращенко. Об этом он рассказал на внеочередном заседании Верховной Рады.
Так, Порошенко требует признать ложными данные о том, что "Евросолидарность" причастна к погрому на Банковой.
Парубий сначала рассказал, что депутат Киевсовета от "Евросолидарности" Виктор Кононенко заметил за собой слежку, решил выяснить, кто за ним следит, и узнал, что это правоохранители.
Они предъявили удостоверения полиции. Грязная операция была сорвана. В "Европейской солидарности" считают, что незаконная слежка полиции за ветераном войны и нашим депутатом может быть связана со лживыми заявлениями о якобы причастности нашей партии и лично Петра Порошенко к раскрашиванию Офиса президента и разбиванию стекол на дверях на Банковой. Порошенко направил в суд иск против МВД и лично Антона Геращенко с требованием признать эту информацию недостоверной и такой, которая унижает его честь и достоинство, наносит вред его репутации.
Депутат сказал, что это не первый случай слежки за представителями партии.
"Летом 2020 года за незаконной слежкой за партийным офисом попались горе-детективы ГБР. Мы требуем от власти прекратить позорную практику использования правоохранительных органов для преследования оппозиции", - добавил Парубий.
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