В среду, 31 марта, в России, в городе Иркутск, произошло землетрясение. Жители города почувствовали подземные толчки интенсивностью 3-4 балла. Об этом сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Эпицентр толчков залегал на севере Монголии у границы с Россией.



Координаты землетрясения составляли 51,26 широты, 100,49 долготы.



О землетрясении также сообщило главное управление МЧС России по Иркутской области. По данным ведомства, землетрясение магнитудой 5,6 и энергетическим классом 14 произошло в районе озера Хубсугул в Монголии. Его эпицентр находился в 34 км от населенного пункта Турт.

Напомним, в субботу, 20 марта, на Японию обрушилось землетрясение мощностью семь баллов. Был риск возникновения цунами, поэтому жителям прибрежных территорий советовали временно переместиться на повышение.

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии произошло мощное землетрясение. Также мы писали о том, что землетрясение в Японии ударит дефицитом процессоров и видеокарт.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.