Диетологи озвучили ежедневную норму куриных яиц в рационе, а также назвали пользу и вред этого продукта для некоторых людей, передает newsyou.info.

По мнению специалистов, яйца могут провоцировать аллергию. Их также не советуют есть людям с повышенным уровнем холестерина. Также этот продукт необходимо исключить из рациона при панкреатите, проблемах с печенью и желчным пузырем, а также иногда при гастрите.

Случается, что яйца вызывают рефлюкс: состояние, когда во рту появляется горечь и возникает изжога. То, что находится в желудке, перемещается в пищевод - особенно если после еды вы занимаете лежачее положение. Это единственная причина, по которой яйца не советуют есть на ужин.

Отметим, что в одном яйце имеется 13% белка и 12% жира. Этот содержит кальций, фосфор и большое количество витамином. В желтке имеется летицин, который питает мозговую ткань, поставляет фосфор и мешает образованию холестериновых бляшек.

Одно-два яйца на завтрак, по словам диетологов, позволят человеку нарастить мышечную массу. Причем продукт не слишком калорийный и питательный - в среднем 150 калорий на 100 граммов. В день здоровому человеку разрешается употребить до трех яиц. Но в неделю разрешается съедать не более шести штук, чтобы рацион был разнообразным.

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