Ученые из Великобритании в ходе масштабного исследования обнаружили, что употребление бекона способно спровоцировать возникновение слабоумия у человека. Результатами эксперимента специалисты поделились с изданием American Journal of Clinical Nutrition, передает newsyou.info.

Научные сотрудники использовали в исследовании данные 500 тысяч добровольцев. Они сделали вывод, что употребление одного кусочка бекона в день практически на 50% увеличивает риск проявления слабоумия. При этом специалисты во время эксперимента выяснили, что при добавлении в рацион питания необработанного мяса, в частности говядины, телятины или свинины, уменьшается риск развития расстройства интеллекта практически на 20%.

Чтобы получить результаты исследования, ученые проанализировали информацию из биобанка Великобритании, отобрав анкеты участников в возрасте 40-70 лет. Научные сотрудники были заинтересованы в данных о присутствии в меню добровольцев мяса в том или ином виде. У участников, регулярно употребляющих бекон в малых количествах, возникновение деменции происходило чаще. Специалисты и ранее предполагали, что мясо негативно воздействует на когнитивные способности человека. Однако подтверждение данного предположения было получено лишь недавно.

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