Мінохорони здоров'я закупить 15 млн доз вакцин проти коронавірусу

Ще 15 мільйонів доз вакцини проти ковіду планують закупити в Мінохорони здоров'я. Про це під час засідання Уряду заявив міністр Максим Степанов. За його словами, завдяки цьому у 2021 році вдасться прищепити переважну кількість дорослого населення країни