Коронавірус в Україні: за день одужали 9,5 тисяч людей [ Редактировать ]
Понад 17,5 тисяч нових випадків Ковіду зафіксували в Україні минулої доби. Такі дані МОЗу. І знову велика кількість смертей 421. Одужало понад 9,5 тисяч людей. Найбільша кількість нових випадків на Одещині - 1305.
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