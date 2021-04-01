США стурбовані загостренням на Донбасі [ Редактировать ]
Сполучені Штати стурбовані ескалацією на Донбасі. Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі. Він нагадав, що загострення призвело до загибелі чотирьох українських військових 26 березня.
Вашингтон знає і про скупчення російських військ і техніки біля кордону з Україною про це раніше у Верховній Раді доповів головнокомандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак.
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Сполучені Штати стурбовані ескалацією на Донбасі. Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі. Він нагадав, що ескалація призвела до загибелі чотирьох українських військових 26 березня
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Росія і надалі порушує права людини на окупованих нею територіях Криму та Донбасу. Про це йдеться у щорічному звіті з прав людини, який оприлюднив Державний Департамент США
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