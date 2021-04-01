Сполучені Штати стурбовані ескалацією на Донбасі. Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі. Він нагадав, що загострення призвело до загибелі чотирьох українських військових 26 березня.

Вашингтон знає і про скупчення російських військ і техніки біля кордону з Україною про це раніше у Верховній Раді доповів головнокомандувач Збройних Сил України Руслан Хомчак.