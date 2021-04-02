Виняток діятиме лише для екстрених випадків

Через посилення карантину у Києві із п'ятого по 16 квітня у державних та комунальних медзакладах заборонені планові госпіталізації. Виняток діятиме лише для екстрених випадків - повідомили в КМДА.

У міськраді також оприлюднили порядок отримання спецперепусток на проїзд у громадському транспорті. Керівники підприємств критичної галузі мають надіслати лист на ім'я директора Департаменту транспортної інфраструктури.

У ньому, зокрема, необхідно обґрунтувати кількість людей та необхідність перепусток. Звернення окремих осіб не прийматимуть. Кількість спецперепусток буде обмежена. Оплата проїзду - за звичайним тарифом.