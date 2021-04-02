У лікарнях Києва заборонили планові госпіталізації [ Редактировать ]
Через посилення карантину у Києві із п'ятого по 16 квітня у державних та комунальних медзакладах заборонені планові госпіталізації. Виняток діятиме лише для екстрених випадків - повідомили в КМДА.
У міськраді також оприлюднили порядок отримання спецперепусток на проїзд у громадському транспорті. Керівники підприємств критичної галузі мають надіслати лист на ім'я директора Департаменту транспортної інфраструктури.
У ньому, зокрема, необхідно обґрунтувати кількість людей та необхідність перепусток. Звернення окремих осіб не прийматимуть. Кількість спецперепусток буде обмежена. Оплата проїзду - за звичайним тарифом.
по теме
У такому шпиталі є можливість додатково встановити 120 ліжко-місць. На Хмельниччині минулої доби занедужали майже 700 людей, 28 померли. Завантаженість ліжок у регіоні складає майже 95 відсотків
Тобто виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури. Керівники установ, підприємств повинні відправити співробітників на віддалену роботу. Або, кому можливо, надати відпустки
У лікарнях міста найбільше ковідних хворих від початку епідемії, а смертність найвища. Попри це, громадський транспорт у місті не зупиняється
Самотній Великдень. Німеччина подовжила загальнонаціональний локдаун до 18 квітня і запровадила додаткові обмеження на великодні свята
Попри загрозливі цифри епідемії чимало українців нехтують застереженнями і правилами безпеки