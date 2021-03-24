Генсек НАТО обвинил Россию в агрессивном поведении и репрессиях [ Редактировать ]
Источник: Associated Press
НАТО обеспокоено агрессивными действиями России и наращиванием военного потенциала в самых разных частях мира. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам двухдневного заседания совета глав МИД членов блока.
Несмотря на многолетнее давление и попытки привлечения России к конструктивному диалогу, она усиливает репрессивные меры на своей территории и агрессивное поведение за ее пределами.
Генсек НАТО обвинил Россию в агрессивных действиях в киберпространстве, попытках повлиять на выборы в других странах и распространении дезинформации.
Мы все сталкиваемся с одинаковыми вызовами от России. Никто из нас не сможет справиться в одиночку, но вместе мы можем дополнить друг друга.
Отдельно Йенс Столтенберг отметил жесткое подавление политического инакомыслия и оппозиции в России.
Мы призываем к немедленному освобождению Алексея Навального и других участников мирных демонстраций, которые были арестованы.
На саммите в Брюсселе страны НАТО обсуждают меры по противодействию России и Китаю, которые названы "главными угрозами безопасности альянса".
Ранее "Подробности" сообщали, что российская агрессия в Украине заставила НАТО увеличить свой оборонный бюджет и присутствие в Черном море.
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