НАТО обеспокоено агрессивными действиями России и наращиванием военного потенциала в самых разных частях мира. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам двухдневного заседания совета глав МИД членов блока.

Несмотря на многолетнее давление и попытки привлечения России к конструктивному диалогу, она усиливает репрессивные меры на своей территории и агрессивное поведение за ее пределами.

Генсек НАТО обвинил Россию в агрессивных действиях в киберпространстве, попытках повлиять на выборы в других странах и распространении дезинформации.

Мы все сталкиваемся с одинаковыми вызовами от России. Никто из нас не сможет справиться в одиночку, но вместе мы можем дополнить друг друга.

Отдельно Йенс Столтенберг отметил жесткое подавление политического инакомыслия и оппозиции в России.

Мы призываем к немедленному освобождению Алексея Навального и других участников мирных демонстраций, которые были арестованы.

На саммите в Брюсселе страны НАТО обсуждают меры по противодействию России и Китаю, которые названы "главными угрозами безопасности альянса".

Ранее "Подробности" сообщали, что российская агрессия в Украине заставила НАТО увеличить свой оборонный бюджет и присутствие в Черном море.