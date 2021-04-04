"Ефект втоми". Новий ковідний... симптом в Америці. А проявляється він у... непокорі. Коли люди попри небезпеку поводяться неадекватно: влаштовують гучні вечірки та знімають маски. До речі, посадовці, які локально дозволяють карантинні вольності, теж уражені цим синдромом, кажуть психологи.

Дмитро Анопченко про американський діагноз, який і багатьом в Україні можна поставити.

Весна змінила Вашингтон. Місто у білих пелюстках квітучих вишень - і настрої геть інші. На вулицях уперше від початку епідемії так багато людей. Прогулюються, фотографуються, відпочивають… На галявині навколо Конгресу - численні пікніки, яких тут від минулої весни не бачили…

Ми крок за кроком повертаємось до нормального життя. Це немов із в'язниці на свободу вийти!

І хоча маски в громадських місцях усе ще обов'язкові, і за їхню відсутність оштрафувати можуть, та люди (хто сором'язливо, а хто й демонстративно) їх знімають.

За такої погоди хочеться дихати на повні груди і зняти маску. Жителі Вашингтона так і роблять. І це "свято неслухняності" не тільки у столиці, а й по всій Америці.

Балтимор - місто за пів години їзди від столиці. Сюди на набережну їдуть так багато людей, що про дистанцію вже не йдеться.

А це - знаменитий Маямі Біч у Флориді. Через неможливість виїжджати за кордон, курорт "запакований" так, що ані номерів у готелях, ані місць у ресторанах немає.

Пляжі забиті, і нагадують Одесу в липні, коли на піску вільного місця годі й шукати.

Так круто! Шкода лише, що нам обмеженнями відпочинок намагаються зіпсувати.

На вулицях натовпи людей без масок. Поліція на це вже просто уваги не звертає…

Я за Ковід взагалі не переживаю, розумієш, бро? Кажуть, треба бути обережним. Та хай йому грець! Немає жодних гарантій: можеш і від сусіда його підхопити, можеш і в себе біля дому. Тому, чуєш, навіщо "паритися"? Ми просто живемо по кайфу.

Відтягнутися "по кайфу" біля океану збирається так багато охочих, що місцева влада - небачена справа - комендантську годину запровадила.

Увечері розігрітих сонцем та алкоголем людей просять залишити пляжі та набережну і розійтися по готелях.

У місті надзвичайний стан. Діє комендантська година.

Але припиняти вуличні вечірки ніхто, звісно ж, не хоче. Доходить до сутичок. Це, хоч і дуже схоже - геть не чергові протести Black lifes matter!

А протистояння копів з туристами.

Йдіть вже звідси!

Обмеження запровадили, потім - подовжили. Утім, чи зробили краще? Бо з вулиць люди запросто перебираються на підпільні вечірки, які організовують - неподалік, в орендованих будинках. І де про будь-які карантинні заходи взагалі не йдеться.

Ми ж нічого поганого не робимо. Насолоджуємося пляжем і погодою - а копи хочуть о восьмій усе закрити. Ну так всі йдуть на нелегальні паті, ми ж живі люди. Зима вже в минулому, і "корона" в минулому, починаємо жити - як колись!

І такі настрої - по всій Америці. Психологи навіть новий термін запровадили, яким це пояснюють. "Втома від карантину" - коли люди настільки божеволіють від постійних обмежень, що мозок просто відмовляється всерйоз це сприймати.

Роузенн Хоудж, вивчає соціальну психологію:

Більшість епідемій - згадати ту ж "іспанку" - тривали три роки. То ж ми лише посередині, це зовсім не кінець! Навіть за умов масової вакцинації. Але люди шалено втомилися!

Вчені кажуть: нехтування обмеженнями - це вже не недбалість, а… нова соціальна хвороба. Поганих новин по телевізору за цей час було так багато, що психіка вмикає захист. І підсвідомо зменшує небезпеку.

Роузенн Хоудж, вивчає соціальну психологію:

Чимало людей, які ніколи в житті не мали жодних проблем із психікою, зараз із цими симптомами стикаються. А якщо врахувати, у скількох американців уже були діагностовані депресія чи панічні атаки - то їхній стан це все лише погіршило.

Цим же "синдромом втоми" пояснюють і рішення влади окремих штатів (того ж Техасу) взагалі скасувати масковий режим! Мовляв, чиновники теж люди - з діагнозом! Відмову від ненависного символу карантину люди навіть у барах святкували!

Келлі Райлін, власниця ресторанчика:

Так, тепер нам можна бути без масок. І не треба дотримуватися усіх "ковідних мандатів". Техас це так масштабно святкує, що за один день 10 відсотків усіх моїх алкогольних запасів розкупили!

Люди зізнаються: викинути маску було не просто. Бо вже рефлекторно її шукаєш…

Таке полегшення! Я надто довго її носила. То ж, сьогодні моя ніч! Відзначаю свій день без маски!

Попри жорстку критику центральної влади і протести лікарів (мовляв, усе це зарано!) приклад Техасу надихнув інші міста і штати. Ось чому і Вашингтонські вулиці переповнені порушниками. Адміністрація Байдена налаштована на обмеження щонайменше до осені, але люди самі собі дали поблажку. І тепер питання - як синдром втоми на епідемічній ситуації позначиться...