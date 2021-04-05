В Україні за добу від коронавірусу померли 258 людей [ Редактировать ]
В Україні за попередню добу понад 13 тисяч випадків Ковіду. Шпиталювали 5,5 тисяч інфікованих. Померли 258 людей. Найбільше нових заражень на Харківщині, Дніпропетровщині й Одещині.
За весь час пандемії на коронавірус захворіло понад мільйон 700 тисяч українців, померли 34 тисячі. Щеплення зробили 290 тисяч громадян.
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