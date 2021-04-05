Відсьогодні у столиці - повний локдаун. Усі навчальні заклади, спортзали і заклади культури - зачинені. Ресторани - працюватимуть лише на виніс. У громадський транспорт пускатимуть винятково за спецперепустками. Нині в України 10 регіонів та Київ у "червоній" зоні.

Під час карантину відчутних збитків зазнають кафе й ресторани. Заклади змушені закриватися - і хтось уже не відновить роботу. Як змінився ресторанний бізнес у часи пандемії - дізнавалися наші кореспонденти.

Пандемія вплинула на всі сектори економіки. Та чи не найбільше вдарила по ресторанному бізнесу.

Володимир, ресторатор:

На сегодняшний день остались у разбитого корыта и все то, что происходит, ну, к сожалению, нам приходится выезжать.

Володимир власник кількох нічних ресторанів у столиці. Розповідає кризу відчули під час першого локдауну минулої весни. Тоді заклади громадського харчування змушені були зупинити свою діяльність. Потім запровадили "карантин вихідного дня". І обмежили графік роботи - до 22ої години.

Володимир, ресторатор:

А у нас заведение ночного типа, где люди празднуют дни рождения свои, свадьбы, праздники.

Зберегти бізнес за таких умов Володимиру не вдалось. Усі заклади довелося закрити. Втім, варіанти працювати таки є - навиніс і в режимі доставки. Такий вихід знайшли у цьому ресторані.

Усама Кафа, власник мережі ресторанів:

Это маленькая часть нашей услуги, это только дает возможность удержать людей, которые стоят на процесе, какие-то деньги могут идти нашему персоналу.

Карантин запровадили, але орендну плату ніхто не скасовував. Власник закладу розповідає - раніше орендодавці йшли на поступки.

Усама Кафа, власник мережі ресторанів:

Сейчас другой разговор мы слышим, что ваш формат просто не рабочий, ресторан не работает, мы лучше сдадим супермаркетам, аптеке, чем мы будем вам сдавать.

Середній чек ресторану, який продає їжу "із собою", лише чверть від стандартного, коли заклад працює в нормальному режимі, підрахували експерти. Ірина - власниця столичної кав'ярні. Переконана, працювати невигідно, навіть навиніс.

Ірина, власниця кав'ярні:

На одній каві далеко, як так сказать, не заїдеш, тому що зараз в наш час оренди дуже немаленькі. і на одній каві це треба обслуговувати велику кількість людей для того, щоб щось заробити.

Прибуток кав'ярні зменшився щонайменше удвічі, розповідає власниця. Тож на період карантину заклад закрили. Втім, експерти стверджують - потерпають не лише власники ресторанного бізнесу.

Олег Пендзин, економіст:

Найбільше і найгірше потерпають ті люди, які власне працювали в тих ресторанах, тому що якщо ресторатор просто має збитки, то тим людям просто немає за що жити.

Сумну статистику оприлюднили аналітики. За минулий рік через локдауни та карантинні обмеження з ресторанної карти України зникли майже чотири тисячі ресторанів, барів та кафе. Загалом ресторанний ринок втратив 6 мільярдів гривень, а це - третина його обсягу.