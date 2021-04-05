Кикбоксер умер после мощного удара в голову (видео) [ Редактировать ]
Источник: El Norte
В Эквадоре умер 25-летний кикбоксер Хоэль Кауаски (Joel Cahuasquí), который был отправлен в нокаут мощнейшим ударом в голову. Как сообщает издание El Norte, трагедия произошла 27 марта на Кубке Тихого океана и Национальном отборочном чемпионате по кикбоксингу.
Во время боя спортсмен пропустил мощный удар ногой в голову, и, несмотря на защитный шлем, потерял сознание на ринге. Рефери, а потом и медики, пытались оказать ему первую помощь, однако боец не приходил в себя. Хоэля срочно доставили в больницу, где ему диагностировали кровоизлияние в ствол головного мозга.
Врачи ввели его в искусственную кому, однако через пять дней, отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких, зафиксировав смерть мозга. 1 апреля спортсмен скончался.
Lamento informar que el deportista de los registros de Imbabura, Joel Cahuasqui acaba de fallecer, según informan allegados.— Alberto Astudillo B. (@AVAstudillo) April 2, 2021
El deportista tuvo una hemorragía del tallo cerebral tras combate celebrado en el Campeonato Copa del Pacífico y Selectivo Nacional de KickBoxing 🥋🇪🇨 pic.twitter.com/DWqrais7ff
Напомним, что в конце январе в Пакистане после нокаута умер профессиональный боксер Мухаммад Аслам Хан. Причиной смерти спортсмена стала халатность организаторов благотворительного турнира. Вопреки правилам, возле ринга не дежурили медики, которые должны были предоставить боксеру первую медицинскую помощь.
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