Также был утвержден документ, признающий дипломы моряков из Украины/ фото: РИА Новости

Украина и Катар подписали соглашение о взаимном признании на своих территориях водительских прав. Столь серьезная договоренность была утверждена во время рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского в Катар.

Всего украинская делегация во главе с президентом подписала в Катаре 15 документов с катарской стороной - 13 межгосударственных документов и 2 контракта.

Отмечается, что также был утвержден документ, признающий дипломы моряков из Украины. Известно, что президент Зеленский приехал в Катар 5 апреля.

Читайте также, водительские права в приложении "Дія" приравняли к бумажным. Теперь водители смогут показать электронное водительское удостоверение, электронное свидетельство о регистрации транспортного средства и договор страхования полицейскому для удостоверения своей личности и права на управление авто.

Кроме того, в Украине обновили бланки водительских удостоверений. Новшеством в бланке свидетельства о регистрации транспортного средства является добавление отметки о соответствии авто экологическим нормам "Евро-2" - "Евро-6" или другому уровню.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.