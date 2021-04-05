Украина подписала судьбоносное соглашение с богатой арабской страной [ Редактировать ]
Украина и Катар подписали соглашение о взаимном признании на своих территориях водительских прав. Столь серьезная договоренность была утверждена во время рабочего визита президента Украины Владимира Зеленского в Катар.
Всего украинская делегация во главе с президентом подписала в Катаре 15 документов с катарской стороной - 13 межгосударственных документов и 2 контракта.
Отмечается, что также был утвержден документ, признающий дипломы моряков из Украины. Известно, что президент Зеленский приехал в Катар 5 апреля.
Читайте также, водительские права в приложении "Дія" приравняли к бумажным. Теперь водители смогут показать электронное водительское удостоверение, электронное свидетельство о регистрации транспортного средства и договор страхования полицейскому для удостоверения своей личности и права на управление авто.
Кроме того, в Украине обновили бланки водительских удостоверений. Новшеством в бланке свидетельства о регистрации транспортного средства является добавление отметки о соответствии авто экологическим нормам "Евро-2" - "Евро-6" или другому уровню.
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