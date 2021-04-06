Русский язык лишили статуса регионального в Запорожской области [ Редактировать ]
Источник: Facebook
Запорожский окружной административный суд отменил решение о признании русского языка региональным на территории области. Об этом сообщает в Facebook Уполномоченный по вопросам защиты государственного языка Тарас Креминь.
Наконец-то отменено решение о признании русского языка региональным на территории Запорожской области.
Омбудмен пишет, что 24 марта 2021 года Запорожский окружной административный суд принял решение о признании противоправным и недействительным решение облсовета от 16 августа 2012 года "О мерах, направленных на использование региональных языков или языков меньшинств, предусмотренные Законом Украины "Об основах государственной языковой политики" на территории Запорожской области".
Решение суда вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела. Если же апелляционная жалоба не была подана, то с 23 апреля 2021 года.
28 февраля 2018 года Конституционный суд Украины постановил, что Закон Украины "Об основах государственной языковой политики" не соответствует Конституции.
Ранее сообщалось, что 3 ноября 2020 года Конституционный суд Украины рассмотрел представление о конституционности языкового закона и не смог принять решение.
Напомним, что в соседней Молдове 3 декабря 2020 года приняли закон о статусе русского языка и разблокировали вещание российских каналов.
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