Половина всех доз вакцины от коронавируса была заранее скуплена развитыми странами мира, на которые приходится лишь 16% населения земного шара. Такие данные содержатся во вступительном слове к представленному 6 апреля в Вашингтоне докладу Международного валютного фонда о перспективах развития мировой экономики, сообщает ТАСС.

Доступ к вакцине является чудовищно несправедливым: государства с высоким уровнем доходов, на которые приходится 16% населения планеты, осуществили предзаказ 50% доз.

По словам главного экономиста МВФ Гиты Гопинат, "индустрия производства вакцин пытается сейчас выпускать в три раза больше продукции, чем в какой-то один нормальный год".

Неудивительно, что она (отрасль промышленности) сталкивается с крупными вызовами, включая узкие места при поставке исходного сырья.

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Главный экономист МВФ призывает к международному сотрудничеству для решения таких проблем в целях наращивания объемов производства, а также обеспечения "универсального доступа" к вакцине от COVID-19.

В МВФ подчеркивают, что из-за мирового экономического кризиса, вызванного пандемией, оказались потеряны предыдущие достижения в области борьбы с нищетой. В 2020 году число людей, живущих за чертой бедности, увеличилось на 95 млн. При этом на 80 млн человек возросло количество недоедающих.

Совокупные потери дохода на душу населения в 2020-22 годах по сравнению с прогнозами, которые давались до пандемии, эквивалентны 20% ВВП 2019 года в странах с развивающихся странах, за исключением Китая. В странах с развитой экономикой эти потери составили 11%.

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Напомним, что глава Минздрава Максим Степанов анонсировал подписание крупного контракта на поставку вакцин от коронавируса. По его словам, новый контракт подпишут уже на этой неделе.

В ближайшее время Украина ожидает поставок 367 тыс. доз AstraZeneca из Южной Кореи и 117 тыс. доз Pfizer. До конца мая должны получить не менее, чем 1,7 млн вакцин.

Как сообщали "Подробности", в МВФ дали прогноз, когда экономика Украины восстановится после коронакризиса. В Фонде считают, что рост ВВП Украины в 2021 году составит 4%.