Россия не поддерживает привлечение Соединенных Штатов Америки к переговорам по Донбассу в "нормандском формате". Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщают "РИА Новости".

Так, в Москве считают это невозможным из-за линии, которую демонстрирует Вашингтон по Украине.

С теми подходами, которые демонстрирует и применяет Вашингтон, ему нечего делать в "нормандском формате".

Ранее в России заявляли, что Москва не планирует проводить дополнительные контакты с Вашингтоном по теме Донбасса.

Также до этого вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Украины Алексей Резников назвал возможным и приемлемым участие США в нормандском формате.

"Подробности" также сообщали, что по словам Пескова, Владимир Путин пока не планирует проводить разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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