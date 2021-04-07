У Європейські агенції з лікарських засобів спростували поширену в ЗМІ заяву

Передумали. У Європейські агенції з лікарських засобів спростували поширену в ЗМІ заяву про доведений зв'язок між вакциною "Астразенека" і виникненням тромбів.

Напередодні світові мас-медіа цитували очільника відділу вакцинації цього регулятора Марко Кавалері, який в інтерв'ю італійській газеті заявив про очевидний зв'язок між препаратом і тромбозом, проте досі не було відомо, як саме це відбувається.

У відомстві наголосили: дослідження на цю тему ще тривають, результати обіцяють оприлюднити найближчими днями.