У Європі "виправдали" AstraZeneca: тромбів не викликає [ Редактировать ]
Передумали. У Європейські агенції з лікарських засобів спростували поширену в ЗМІ заяву про доведений зв'язок між вакциною "Астразенека" і виникненням тромбів.
Напередодні світові мас-медіа цитували очільника відділу вакцинації цього регулятора Марко Кавалері, який в інтерв'ю італійській газеті заявив про очевидний зв'язок між препаратом і тромбозом, проте досі не було відомо, як саме це відбувається.
У відомстві наголосили: дослідження на цю тему ще тривають, результати обіцяють оприлюднити найближчими днями.
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