МОЗ просит 6 млрд на вакцинацию [ Редактировать ]
В среду, 7 апреля, в ходе заседания правительства глава Минздрава Максим Степанов заявил о том, что на закупку вакцин от коронавируса необходимо дополнительно 6,5 миллиардов гривен.
Когда формировался бюджет на 2021 год мы предлагали цифру 15,1 млрд грн, получили 4 млрд грн. И четко определили: при необходимости сразу же будут найдены соответствующие средства и перечислены на потребности дополнительных доз вакцин. На сегодня эта необходимость ориентировочно составляет 6,5 млрд грн.
Так, в Минздраве планируют предоставить возможность получить вакцину всем гражданам до конца года.
На сегодня у нас есть контракты на поставки 24 млн доз вакцин.
Примерный график поставок вакцин:
- 10 млн доз вакцины Novavax - с июля;
- 3 млн доз вакцины Covishield - 320 тысяч из 500 тысяч уже использованы, еще 1,5 млн доз будут поставлены до лета;
- 2 млн доз вакцины от компании Sinovac - 215 тысяч доз уже находятся в Украине;
- 10 млн доз вакцины от компании Pfizer - поставки в течение года;
- 8 млн доз вакцины по глобальному механизму COVAX.
В целом власти рассчитывают по меньшей мере на 32 млн доз вакцин.
Я уверен, что нам удастся убедить 70% взрослого населения Украины прийти в пункты прививок и сделать вакцинацию. Я уверен, что к концу 2021 года нам удастся полностью победить коронавирусную болезнь.
Он считает, что для этого нужно вакцинировать около 6 млн человек в месяц, или 270 тысяч прививок в сутки.
Напомним, фармацевтическая компания Pfizer тестирует препарат, который способен уничтожить коронавирусную инфекцию внутри человеческого организма. Использование этих разработок было эффективным как при отдельном использовании, так и при сочетании с другими противовирусными препаратами.
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