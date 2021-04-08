Провалы с вакцинацией и отсутствие у власти внятного плана борьбы с эпидемией привели к тому, что список "красных регионов" пополнили еще два. Теперь в зоне строгих карантинных ограничений находятся 12 областей и Киев.

Об этом заявил Сопредседатель фракции "Оппозиционной платфоры - За жизнь" Юрий Бойко, комментируя журналистам очередную презентацию по вакцинации, представленную Кабмином.

Политик подчеркнул, что пока власть борется с эпидемий презентациями, Украина по темпам вакцинации в 15-20 раз отстает от Европы.

"Планы с вакцинацией населения все время переносятся. Денег в отрасли не хватает. Ни в прошлом, ни в этом году власть так и не обеспечила здравоохранению положенные 5% ВВП, и ситуация продолжает ухудшаться", - сказал политик.

Он отметил, что разрекламированная программа медицинских гарантий так и не обеспечила население доступной медпомощью.

"О какой защите здоровья может идти речь, если в этом году на финансирование медицины выделено вполовину меньше необходимой суммы, определенной Минздравом. В медотрасли долги по зарплатам. Семейные врачи, на которых сейчас легла вся тяжесть приема заболевших коронавирусом, вообще не получают никаких ковидных доплат. Хронически не хватает медперсонала, палаты с ковидными больными не оборудованы кислородными точками, не достаточно койко-мест. "Медреформа Супрун" продолжает добивать отрасль", - сказал народный депутат.

Итогом этого, по словам Юрия Бойко, стал полный провал с вакцинацией, десятки тысяч покинувших страну медработников, не желающих работать за копейки, и почти уничтоженная система здравоохранения.

"За все время эпидемии COVID-19 власть, по сути, не имела четкой стратегии борьбы с ней. Они все время меняли и корректировали свои "действия". Но некомпетентность власти не может быть оправданием происходящего в стране", - подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Политик отметил, что ОП-ЗЖ предлагает конкретные антикризисные шаги, способные решить социальные задачи, обеспечить поддержку и защиту людей, восстановить экономический потенциал страны.

"Украину спасут не яркие презентации и громкие пиар-акции Кабмина. Нужны конкретные действия и четкое понимание ситуации. Мы знаем, что и как нужно делать. Мы предложили свой антикризисный план и соответствующие законопроекты со всеми расчетами. Власти нужно проявить политическую волю и начинать защищать людей и спасать страну", - подытожил Юрий Бойко.