Цены на продовольствие в мире растут 10 месяцев подряд и уже достигли максимума с июля 2014 года. Об этом сообщается в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Ценовой индекс ФАО, который отражает ежемесячные изменения цен на самые распространенные продовольственные товары, в марте вырос на 2,1% по сравнению с февралем.

Стремительнее всего дорожает растительное масло. В марте цены на него выросли на 8% по сравнению с февралем и достигли самой высокой отметки с июня 2011 года. Рекордное подорожание объясняется высоким и устойчивым спросом со стороны производителей биодизельного топлива.

Также среди лидеров роста цен - молочная (+3,9%) и мясная продукция (+2,3%), что объясняется ростом спроса в преддверии пасхальных праздников.

Эксперты отмечают снижение цен на зерновые и сахар. В марте зерновые подешевели на 1,8%, хотя при этом более чем на четверть (+26,5%) дороже, чем были в марте 2020 года. Больше всего снизились цены на пшеницу, что объясняется ее высокими запасами в мире и ожиданием хорошего урожая в этом году.

Цены на сахар упали на 4%, но остаются на 30% выше прошлогодних.

Ранее "Подробности" писали о том, что в Украине к Пасхе резко подорожают продукты.