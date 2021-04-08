Мировые цены на еду выросли до максимума за последние 7 лет [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Цены на продовольствие в мире растут 10 месяцев подряд и уже достигли максимума с июля 2014 года. Об этом сообщается в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
Ценовой индекс ФАО, который отражает ежемесячные изменения цен на самые распространенные продовольственные товары, в марте вырос на 2,1% по сравнению с февралем.
Стремительнее всего дорожает растительное масло. В марте цены на него выросли на 8% по сравнению с февралем и достигли самой высокой отметки с июня 2011 года. Рекордное подорожание объясняется высоким и устойчивым спросом со стороны производителей биодизельного топлива.
Также среди лидеров роста цен - молочная (+3,9%) и мясная продукция (+2,3%), что объясняется ростом спроса в преддверии пасхальных праздников.
Эксперты отмечают снижение цен на зерновые и сахар. В марте зерновые подешевели на 1,8%, хотя при этом более чем на четверть (+26,5%) дороже, чем были в марте 2020 года. Больше всего снизились цены на пшеницу, что объясняется ее высокими запасами в мире и ожиданием хорошего урожая в этом году.
Цены на сахар упали на 4%, но остаются на 30% выше прошлогодних.
Ранее "Подробности" писали о том, что в Украине к Пасхе резко подорожают продукты.
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