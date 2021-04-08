Samsung выпустила квантовый смартфон Galaxy Quantum2 [ Редактировать ]
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Среди смартфонов линейки Samsung Galaxy есть очень даже необычные устройства. Большинству читателей знакомы модели вроде флагманских Galaxy S, Galaxy Note или бюджетная серия Galaxy A. Но есть свежее "квантовое" ответвление Samsung Galaxy Quantum. Сегодня южнокорейский производитель выпустил преемника необычного смартфона – Samsung Galaxy Quantum2.
Как сообщает Gizmochina, особенностью новинки, как и в прошлой модели, является встроенный квантовый генератор случайных чисел (Quantum Random Number Generator, QRNG), который обеспечивает безопасность личных данных.
Samsung Galaxy Quantum2 внешне похож на прошлогодний Galaxy S20, но в металлическом белом корпусе с обновленным дизайном с дисплеем Infinity-O и отверстием для фронтальной камеры.
Оснащение аппарата весьма престижное: 6,7-дюймовый дисплей Super AMOLED разрешением FHD+ с частотой обновления 120 Гц, в качестве процессора выступает прошлогодний Snapdragon 855 Plus и 8 ГБ оперативной памяти с 128 ГБ флэш-памяти. Предусмотрен слот для карт памяти MicroSD.
В основной камере установлен 64-мегапиксельный датчик изображения и есть поддержка оптической стабилизации изображения.
Quantum2 получил батарейку емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт, однако в комплекте будет только 15-ваттное зарядное устройство без сетевого адаптера, как у Apple iPhone 12.
Смартфон соответствует степени защиты IP67, оснащен стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos и подэкранным сканером отпечатков пальцев. За оформление предварительного заказа в подарок полагаются наушники Galaxy Buds Live и прозрачный чехол.
Samsung Galaxy Quantum2 официально в Украине продаваться не будет и ориентирован на внутренний рынок Южной Кореи, его можно будет приобрести у сотового оператора SK Telecom. Предварительные заказы стартуют 13 апреля, а продажи начнутся 23 апреля.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Samsung и MONATIK Corporation сняли клип на смартфон Galaxy S21 Ultra. Также Samsung увеличила "жизнь" смартфонам Galaxy.
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