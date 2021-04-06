Северная Корея заявила, что может отказаться от участия в Олимпийских играх, которые состояться в Токио. Такое решение приняли из-за пандемии коронавируса.

Решение об отказе участия в Олимпийских играх приняли в министерстве спорта Северной Кореи после заседания Национального олимпийского комитета. Там говорили о защите спортсменов от "мирового кризиса общественного здравоохранения, вызванного COVID-19".

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В Южной Кореи выразили сожаление по поводу такого решения Северной Кореи. Там надеялись, что Олимпийские игры в Токио могут предоставить двум сторонам возможность улучшить отношения.

В то же время министр Олимпийских игр в Японии Тамайо Марукава заявила, что пока что нет точных подтверждений о таком решении и она не может журналистам сразу прокомментировать этот вопрос. Также Олимпийский комитет Японии заявил, что Северная Корея пока еще не уведомила его о том, что не будет участвовать в соревнованиях в Токио.

Читайте также, руководство Японии призвало страны-участницы летних Олимпийских игр-2021 сократить состав делегаций своих высокопоставленных лиц из-за пандемии коронавируса. Токио просит каждое государство ограничить состав делегации максимум 12 членами для главы государства и 5 для министра кабинета.

Кроме того, оргкомитет Олимпийских игр в Токио принял решение провести соревнования без участия зарубежных зрителей. глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что его организации примет во внимание любое решение Оргкомитета игр, каким бы тяжелым оно ни было.

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