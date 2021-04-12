Заседание Рады онлайн: Разумков сделал заявление [ Редактировать ]
В понедельник, 12 апреля, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, возможны ли заседания парламента онлайн. Об этом Разумков заявил в ходе заседания согласительного совета Верховной Рады.
Он подчеркнул, что следует руководствоваться действующим законодательством.
Ранее мы писали о том, что Верховная Рада Украины намерена собраться на два внеочередных заседания.
Напомним, Рада раздаст деньги ФОПам.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
На следующей неделе народные депутаты кроме штатных пленарных заседаний, соберутся на два внеочередных заседания
Во время социально-политического ток-шоу на телеканале "НТН" "МИР или ВОЙНА" народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Качура резко высказался о действиях России на Донбассе
Під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" радник керівника Офісу Президента Україна Олексій Арестович оцінив можливість вторгнення російських військ в Україну
По словам президента, чиновники должны приезжать на Донбасс, где "решается судьба страны".
Вже цієї п’ятниці, 9 квітня, о 21:30 в ефірі телеканалу "НТН" виходить прем’єра оновленого соціально-політичного ток-шоу "МИР чи ВІЙНА", створеного редакцією "Подробиць"