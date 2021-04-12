В понедельник, 12 апреля, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, возможны ли заседания парламента онлайн. Об этом Разумков заявил в ходе заседания согласительного совета Верховной Рады.

Он подчеркнул, что следует руководствоваться действующим законодательством.

Ранее мы писали о том, что Верховная Рада Украины намерена собраться на два внеочередных заседания.

Напомним, Рада раздаст деньги ФОПам.

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