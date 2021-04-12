Холостяк Иракли Макацария показал возлюбленную [ Редактировать ]
Главный герой шестого сезона реалити-шоу "Холостяк" Иракли Макацария, который ранее говорил о том, что его сердце свободно, судя по всему, нашел свою любовь.
Так, грузинский шоумен опубликовал фото своей возлюбленной на своей странице Instagram
В кадре пара стоит на фоне столов в ресторане, Иракли обнимает девушку за талию.
Снимок Макацария подписал следующим образом:
Любовь моей жизни!
Также мы писали о том, что холостяк Иракли Макацария удивил архивными фото.
Ранее сообщалось, что журнал People назвал самую красивую женщину мира. А вот американский актер Майкл Б. Джордан, которого журнал People признал самым сексуальным мужчиной мира, впервые показал фото со своей возлюбленной.
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