Главный герой шестого сезона реалити-шоу "Холостяк" Иракли Макацария, который ранее говорил о том, что его сердце свободно, судя по всему, нашел свою любовь.

Так, грузинский шоумен опубликовал фото своей возлюбленной на своей странице Instagram

В кадре пара стоит на фоне столов в ресторане, Иракли обнимает девушку за талию.

Снимок Макацария подписал следующим образом:

Любовь моей жизни!

Также мы писали о том, что холостяк Иракли Макацария удивил архивными фото.

Ранее сообщалось, что журнал People назвал самую красивую женщину мира. А вот американский актер Майкл Б. Джордан, которого журнал People признал самым сексуальным мужчиной мира, впервые показал фото со своей возлюбленной.