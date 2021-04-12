Ще не так з вакциною? Американський препарат від "Джонсон і Джонсон" опинився в центрі скандалу після того, як вже третій штат поспіль тимчасово припинив вакцинацію. І все через неочікувані наслідки у людей, яким зробили укол. Які побічні реакції виникають? І наскільки часто? Дмитро Анопченко розкаже всі деталі.

Такого не очікував ніхто. В умовах, коли темпи вакцинації за ідеєю треба було тільки нарощувати, влада штату Джорджія призупинила роботу одного з центрів, де робили щеплення препаратом компанії Johnson & Johnson. На це пішли після того, як у восьми людей виникли побічні ефекти. Семеро і досі вдома, під наглядом лікарів, одного довелося шпиталізувати.

Препарат від Johnson & Johnson багато хто обирав свідомо, адже ним під час вакцинації можна зробити тільки один укол, а якщо отримав Pfizer чи Moderna - треба буде через кілька тижнів повертатися за другою дозою. І зараз люди налякані, оскільки повідомлення такого ж змісту, як із Джорджії, надходять і з інших штатів.

Ті, хто отримав укол саме цим препаратом, скаржаться на нудоту, запаморочення, навіть на знепритомнення. І аналогічні випадки після "Джонсону" спостерігались не тільки в Джорджії, а й в Айові, Колорадо (там аналогічні проблеми виникли у 11 людей та у Північній Кароліні, там однакові симптоми з'явилися у 26 пацієнтів, що отримали укол.

Американський CDC - центр по контролю за інфекційними захворюваннями закликає інші штати вакцинацію не згортати і не призупиняти. І забрав на аналіз ті партії "Джонсонівської" вакцини, після яких у людей несподівано виникли розлади зі здоров'ям.

І все це це на фоні ще одного скандалу, коли газета New York Post опублікувала історію ось цієї жінки - Ешлі Аллен з Брукліну, яка захворіла на коронавірус рівно через три тижні після того, як отримала щеплення вакциною від Johnson&Johnson - тобто в момент, коли імунітет має бути максимальним. І збирається тепер судитися.

Лікарі кажуть: у вакцин двох інших американських виробників - "Модерни" і "Пфайзера" - ефективність, відповідно, 94% та 95% - після другої дози. А от у "Джонсона" - тільки 66%. І ставлять тепер питання: якщо в ситуації, коли вакцини катастрофічно не вистачало, будь-якому виробнику і дійсно варто було надати екстрений дозвіл на використання його препарату, то зараз навіщо колоти людям щось завідомо менш ефективне?

Про ідею повної відмови від "Джонсона" ніхто звісно ж не каже публічно (це викликало б паніку і недовіру до вакцинації в цілому), але журналісти отримали цифри, які говорять самі за себе. Замовлення від штатів на цю вакцину різко зменшились! Цього тижня її розвезуть Америкою на 85% менше, ніж минулого!

Висновки робити ще зарано (і фактів для цього у журналістів замало), але у знаменитого американського виробника і дійсно "поганий тиждень". І, схоже, в Америці його будуть обережно (і особливо не афішуючи) "витісняти" двома іншими препаратами - "Пфайзером" і "Модерною". А люди тепер стурбовані - переживають, чи не доведеться робити повторне щеплення, якщо вони "Джонсонівський" укол вже отримали.