Глава Офиса президента Андрей Ермак выступил за размещение в Украине американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. По его мнению, это нужно не только для защиты Украины, а и всего Запада.

Сейчас США размещают ЗРК Patriot в Польше.

"Украина держит оборону против России не только ради себя, но и ради Запада.<..> Нопри этом США размещают Patriot в Польше. Они должны быть здесь", - сказал Ермак.

Отметим, Patriot - американский зенитный ракетный комплекс, находящийся на вооружении армии США и армий стран-союзников.

Напомним, что 8 апреля президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Донбасс. Глава государства посетил позиции украинской армии на линии разграничения и пообщался с военнослужащими. В пятницу, 9 апреля, поездка Зеленского в регион продолжается.

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