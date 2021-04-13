США должны разместить в Украине ЗРК Patriot - Ермак [ Редактировать ]
Глава Офиса президента Андрей Ермак выступил за размещение в Украине американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. По его мнению, это нужно не только для защиты Украины, а и всего Запада.
Сейчас США размещают ЗРК Patriot в Польше.
"Украина держит оборону против России не только ради себя, но и ради Запада.<..> Нопри этом США размещают Patriot в Польше. Они должны быть здесь", - сказал Ермак.
Отметим, Patriot - американский зенитный ракетный комплекс, находящийся на вооружении армии США и армий стран-союзников.
Напомним, что 8 апреля президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Донбасс. Глава государства посетил позиции украинской армии на линии разграничения и пообщался с военнослужащими. В пятницу, 9 апреля, поездка Зеленского в регион продолжается.
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