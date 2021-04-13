Одна из школ, находящихся в испанском регионе Мурсия, в связи с пандемией коронавируса и дистанционным обучением, решила проводить уроки для учеников на берегу Средиземного моря.

Школа Феликса Родригеса де ла Фуэнте перед началом занятий расставила на пляже парты со стульями, а также установила портативную классную доску. При этом во время уроков ученики, несмотря на нахождение на открытом воздухе, надели защитные маски.

Это безопасно, дети прекрасно проводят время. То, что они узнают здесь, они не забывают.

Отмечается, что такое необычное решение учреждения среднего образования является частью проекта "Свежий воздух", суть которого заключается в том, что дети должны получить более качественный уровень образования во время пандемии коронавирусной инфекции, путем обучения на открытом воздухе.

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Кроме того, дистанционное обучение возвращается. В Киеве ученики с 5 по 11 класс начнут обучаться на дому, Для учителей, руководителей учреждений образования подготовлены онлайн-рекомендации, вебинары и материалы для проведения дистанционных уроков, советы психологов.

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