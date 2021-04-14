В результате катастрофы с пассажирском транспорте погибли 20 человек/ фото: Facebook

В Египте пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, перевозившим нефтепродукты, в результате чего произошло возгорание, унесшее жизни людей.

В результате катастрофы в пассажирском транспорте погибли 20 человек, еще 3 пассажиров госпитализировали с травмами различной тяжести. Трагедия произошла в провинции Асьют.

Министерство здравоохранения и народонаселения объявило о гибели 20 граждан и ранении еще 3 человек в результате столкновения автобуса с транспортным средством на восточной пустынной дороге в провинции Асьют.

Отмечается, что во время спасательных работ было задействовано 36 автомобилей скорой помощи. На место происшествия прибыл губернатор провинции Асьют Исам Саад.

20 وفاة والجثث تفحمت..لحظة اشتعال النار في أوتوبيس الركاب في حادث صحراوي أسيوط pic.twitter.com/ADMXK6wdlm — مصراوي (@masrawy) April 14, 2021

Читайте также, в Египте при столкновении двух поездов погибли более 30 человек. В Министерстве здравоохранения страны сообщили, что погибли по меньшей мере 32 человека, еще 66 получили ранения.

Кроме того, в Египте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием туристического автобуса. Авария произошла в пятницу на трассе Шарм эль-Шейх-Каир, по предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением.

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