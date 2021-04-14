Білорусь заявила про третю хвилю коронавірусу [ Редактировать ]
У Білорусі нині діє заборона на проведення масових заходів, зокрема, політичних мітингів. Офіційно в рамках боротьби з епідемією коронавірусу. Хоча влада не запроваджувала локдаунів чи суворих карантинних обмежень.
В країні напередодні заявили про третю хвилю коронавірусу. Міністерство охорони здоров'я повідомляє про збільшення кількості хворих на COVID-19. У Білорусі триває вакцинація російським препаратом "Спутнік Ві". За офіційною статистикою, від початку пандемії у країні на коронавірус захворіло 340 тисяч людей. Майже три тисячі пацієнтів - померли.
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