В пятницу, 16 апреля, в Украину приехала первая партия вакцины от коронавируса Pfizer. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, чего ждать в ближайшее время и раскрыл все детали об этой вакцине.

Так, в первой партии в страну приехали 117 000 доз вакцины.

В ближайшее время ожидается поставка еще 950 000 доз в рамках глобальной инициативы COVAX.

Всего Украина рассчитывает на минимум 8 млн доз вакцин разных производителей по этому механизму.

Из аэропорта вакцину направили на таможенно-лицензионный склад, там пройдет процесс растаможки, после логистические компании получат препарат и будут развозить вакцину по Украине.

Начало вакцинации

В субботу, 17 апреля, 29 500 доз разъедутся по всем областным центрам.

18 апреля начнутся первые прививки в Киевской области,

С 19 апреля - прививки стартуют по всей стране.

Эти 29 500 вакцин будут развезены по 1 170 доз в каждую область. Потому что именно с таким количеством доз контейнерами выпускает производитель. Вакцина находится в многодозовых флаконах - по шесть доз в одном флаконе.

117 000 доз не будут сразу использованы для первой прививки. Будет использовано 50% для первой прививки, после этого через 25 дней будет повторная вакцинация.

Кого будут вакцинировать?

Первыми будут вакцинировать жильцов и персонал в домах престарелых. Потом - работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников.

Как будут транспортировать вакцину

Логистическая компания будет еженедельно доставлять вакцину с центрального склада в Киеве, где они будут храниться в морозильном оборудовании при температуре от -60 до -80.

На областных складах замороженные вакцины будут храниться в термоконтейнерах с сухим льдом, которые обеспечивают поддержание температуры -60.

С региональных складов партии размороженную вакцину будут забирать работники мобильных бригад, и перевозить в термоконтейнерах с температурным режимом от +2 до + 8 до мест проведения прививки.

Представитель регионального склада и представитель мобильной бригады должны убедиться, что зафиксированы время и дата размораживания вакцины. Мобильная бригада должна использовать полученную партию вакцины в течение 120 часов с момента размораживания.

Сроки хранения неразведенной размороженной вакцины:

при температуре от -60 до -80 - до 6 месяцев

при температуре от + 2 до + 8 - до 120 часов (5 суток)

при температуре до + 25 - до двух часов

Срок хранения вакцины после разведения от + 2 до + 25 - 6 часов.

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Как сообщали "Подробности", Европейская комиссия в 2022 году не будет продлевать контракты на поставку вакцин от COVID-19 с компаниями AstraZeneca и Johnson & Johnson. Евросоюз вместо векторных вакцин будет прививать население только мРНК-вакцинами. На данный момент их производят две компании: Pfizer/BioNTech и Moderna.

Напомним, что Pfizer поднял цену на свой препарат с 12 до 19,5 евро за дозу.

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