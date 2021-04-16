Мінохорони скорочує витрати на боротьбу із коронавірусом удвічі - Максим Степанов [ Редактировать ]
Уже сьогодні Максим Степанов виступав на годині запитань до Уряду в Верховній раді. Зокрема, наголосив, що причина затримок поставки вакцин хронічне недофінансування медичної сфери.
За його словами, через нестачу грошей міністерство вимушене скорочувати витрати на боротьбу із коронавірусом чи не вдвічі. Також, посадовець нагадав, що під час пандемії коронавірусу не варто забувати й про інші хвороби, лікування яких потребує чималих коштів.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
На виконання наших зобов'язань перед українським народом, ми запитували 296,6 млрд грн, а отримали у підсумку 159,2 млрд. Всього на закупку вакцин треба було закласти до бюджету 15 млрд грн, міністерство отримало 3,9 млрд, які вдалось нашкребсти із загального та спеціального фонду. Кожен рядок нашого бюджету - це життя і здоров'я українців. Зрізати кілька мільйонів на екстрену медицину, значить поставити родичів перед фактом, що пацієнта врятувати не вдалось.
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