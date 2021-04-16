Уже сьогодні Максим Степанов виступав на годині запитань до Уряду в Верховній раді. Зокрема, наголосив, що причина затримок поставки вакцин хронічне недофінансування медичної сфери.

За його словами, через нестачу грошей міністерство вимушене скорочувати витрати на боротьбу із коронавірусом чи не вдвічі. Також, посадовець нагадав, що під час пандемії коронавірусу не варто забувати й про інші хвороби, лікування яких потребує чималих коштів.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: