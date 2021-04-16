Конкурент лимону і шпинату одночасно. Ідеальний вітамінний коктейль після довгої зими. Йдеться про всім знайому рослину. Корисну, і що не менш важливо - бюджетну.

Наші кореспонденти прицінилися до неї на ринку в Ужгороді, а заразом дізналися про всі її переваги. Результат - далі.

Шпинат рослина богатирів, рукола - трава інтелекту, а от щавель:

Мар'яна, приватний підприємець:

А щавель вобщє бомба вітамінів.

На вигляд - звичайний бур'ян, однак містить чимало корисних елементів. І масово з'являється на прилавках ринків на початку квітня.

Мар'яна, приватний підприємець:

Уже є щавлю доста.

Фермер Богдан із Великих Лучок давно знає про корисні властивості щавлю. У себе на городі облаштував цілий парник для цього.

Богдан, фермер:

Він і в диких умовах і в домашніх. В домашніх то виведені сорти. він може бути на одному місці і 10 років. Лиш зрізати треба.

За пучок щавлю продавці Ужгорода правлять від 15 гривень. І переконують: це копійки порівняно з користю цієї рослини. А лікар-дієтолог Тетяна Батин уточнює:

Тетяна Батин, лікар-дієтолог:

Приблизно на 130 г всього 30 калорій, що супер для тих хто худне. Друге в ній є достатньо вітаміну С, вітаміну А, залізо, калій мідь, та інші мікроелементів.

Пікантний кислий смак щавлю конкурує з цитрусовими. Однак зловживати стравами з ним не варто. Особливо якщо є проблеми зі шлунком або нирками. Щавлева кислота сприяє росту каменів у нирках, а ще регулярне його вживання може спровокувати виразку шлунку.

Тетяна Батин, лікар-дієтолог:

У цих стебельцях у нижніх коренях, більше ця кислота вона накопичується, це просто відрізати і використовувати листочки. ще варіант такий, що можна добавити до нашого щавелю, це добавити сметанки молочні продукти, заправити буде і смачно і зменшиться вплив цієї щавелевої кислоти.

Що ж можна приготувати з цієї рослини? Жителі Ужгорода - знають чимало рецептів.

Магдалина, жителька Ужгорода:

Ставите м'ясо відварюєте на бульйон, чистите картошку, промиваєте щавель, морковка, петрушка, і вариться дуже просто.

Найоригінальніший рецепт - щавлевий пиріг.

Тетяна, жителька Ужгорода:

Ну, такое. Желательно сдобное тесто. Порезать щавель мелко, его с сахаром перемешать и прямо сырой на тесто, и сверху закрыть тестом. Ну, как закритые пироги.

Та головне не переборщити. Корисні, без перебільшення, всі продукти, тільки споживаючи, треба знати міру.