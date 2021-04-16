Корисно, бюджетно, смачно: чому потрібно їсти щавель? [ Редактировать ]
Конкурент лимону і шпинату одночасно. Ідеальний вітамінний коктейль після довгої зими. Йдеться про всім знайому рослину. Корисну, і що не менш важливо - бюджетну.
Наші кореспонденти прицінилися до неї на ринку в Ужгороді, а заразом дізналися про всі її переваги. Результат - далі.
Шпинат рослина богатирів, рукола - трава інтелекту, а от щавель:
Мар'яна, приватний підприємець:
А щавель вобщє бомба вітамінів.
На вигляд - звичайний бур'ян, однак містить чимало корисних елементів. І масово з'являється на прилавках ринків на початку квітня.
Мар'яна, приватний підприємець:
Уже є щавлю доста.
Фермер Богдан із Великих Лучок давно знає про корисні властивості щавлю. У себе на городі облаштував цілий парник для цього.
Богдан, фермер:
Він і в диких умовах і в домашніх. В домашніх то виведені сорти. він може бути на одному місці і 10 років. Лиш зрізати треба.
За пучок щавлю продавці Ужгорода правлять від 15 гривень. І переконують: це копійки порівняно з користю цієї рослини. А лікар-дієтолог Тетяна Батин уточнює:
Тетяна Батин, лікар-дієтолог:
Приблизно на 130 г всього 30 калорій, що супер для тих хто худне. Друге в ній є достатньо вітаміну С, вітаміну А, залізо, калій мідь, та інші мікроелементів.
Пікантний кислий смак щавлю конкурує з цитрусовими. Однак зловживати стравами з ним не варто. Особливо якщо є проблеми зі шлунком або нирками. Щавлева кислота сприяє росту каменів у нирках, а ще регулярне його вживання може спровокувати виразку шлунку.
Тетяна Батин, лікар-дієтолог:
У цих стебельцях у нижніх коренях, більше ця кислота вона накопичується, це просто відрізати і використовувати листочки. ще варіант такий, що можна добавити до нашого щавелю, це добавити сметанки молочні продукти, заправити буде і смачно і зменшиться вплив цієї щавелевої кислоти.
Що ж можна приготувати з цієї рослини? Жителі Ужгорода - знають чимало рецептів.
Магдалина, жителька Ужгорода:
Ставите м'ясо відварюєте на бульйон, чистите картошку, промиваєте щавель, морковка, петрушка, і вариться дуже просто.
Найоригінальніший рецепт - щавлевий пиріг.
Тетяна, жителька Ужгорода:
Ну, такое. Желательно сдобное тесто. Порезать щавель мелко, его с сахаром перемешать и прямо сырой на тесто, и сверху закрыть тестом. Ну, как закритые пироги.
Та головне не переборщити. Корисні, без перебільшення, всі продукти, тільки споживаючи, треба знати міру.
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