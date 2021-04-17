Задержание украинского консула в России: в МИД сообщили подробности [ Редактировать ]
Украинский консул Александр Сосонюк, которого 16 апреля задержали в Санкт-Петербурге, уже находится на территории дипмиссии. Его задерживали на несколько часов.
Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко в комментарии "РБК-Украина".
"Очередная провокация на фоне дестабилизирующих действий России. Российские правоохранители задержали сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге на несколько часов. Сейчас он находится в украинском дипучреждении. Обстоятельства задержания выясняются", - сказал он.
Спикер МИД также подчеркнул, что в соответствии с существующей практикой и на основе принципа взаимности украинская сторона готовит ответ.
Напомним, консул Украины Александр Сосонюк был задержан в Санкт-Петербурге якобы "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ".
В ФСБ отметили, что данная деятельность имеет явный враждебный характер по отношению к России.
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