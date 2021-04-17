Украинский консул Александр Сосонюк, которого 16 апреля задержали в Санкт-Петербурге, уже находится на территории дипмиссии. Его задерживали на несколько часов.

Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко в комментарии "РБК-Украина".

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"Очередная провокация на фоне дестабилизирующих действий России. Российские правоохранители задержали сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге на несколько часов. Сейчас он находится в украинском дипучреждении. Обстоятельства задержания выясняются", - сказал он.

Спикер МИД также подчеркнул, что в соответствии с существующей практикой и на основе принципа взаимности украинская сторона готовит ответ.

Напомним, консул Украины Александр Сосонюк был задержан в Санкт-Петербурге якобы "при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином РФ".

В ФСБ отметили, что данная деятельность имеет явный враждебный характер по отношению к России.

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