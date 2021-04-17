В пятницу, 16 апреля, во Львовской области умер 63-летний мужчина, который за день до этого был вакцинирован от коронавируса. Умерший имел серьезные проблемы с сердцем - у него была острая сердечно-сосудистая недостаточность и другие недуги.

Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий в Facebook.

Читайте также Коронавирус в Украине: последние данные и статистика по областям

По словам чиновника, уже появилось врачебное свидетельство о смерти мужчины, который 15 апреля был провакцинирован препаратом AstraZeneca / Covishield, а затем - 16-го числа - скончался.

"По предварительной информации, согласно врачебному свидетельству о смерти, у умершего была атеросклеротическая болезнь сердца, стенозирующий кардиосклероз и острая сердечно-сосудистая недостаточность", - говорится в сообщении.

Ввиду того, что летальный случай произошел в течение 30 дней после вакцинации от коронавируса, его начали рассматривать специалисты при Департаменте здравоохранения Львовской ОГА. Смерть была зарегистрирована как "неблагоприятное событие после иммунизации".

Ранее сообщалось, что в Украине зафиксировали более 800 случаев побочных реакций после вакцинации от коронавируса. Также мы писали о том, что в Канаде подтвердили страшные побочные эффекты вакцины AstraZeneca.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.