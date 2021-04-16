Департамент здравоохранения Канады провел исследование, после чего подтвердил связь вакцинации препаратом от AstraZeneca и образования тромбов. Об этом сообщает пресс-служба госучреждения.

Случаи побочных эффектов являются достаточно редкими, однако в Департаменте считают своим долгом предупредить граждан о возможных осложнениях после иммунизации.

Департамент здравоохранения Канады информирует канадцев и медиков относительно действующего безопасного обзора очень редких случаев тромбов, связанных с низким уровнем тромбоцитов в крови после получения прививки вакцинами от COVID-19 AstraZeneca и COVISHIELD. Департамент пришел к выводу, что эти очень редкие случаи могут быть связаны с использованием вакцины.

Отмечается, что в стране решили не вводить дополнительных ограничений на использование вакцины AstraZeneca. От патологии с образованием тромбов также есть лекарство.

Читайте также, Дания полностью отказалась от вакцинации препаратом AstraZeneca. Такое решение было принято из-за неоднократных случаев возникновения тромбоза у пациентов, таким образом Дания стала первой страной, отказавшейся от вакцинирования препаратом, который называется Vaxzevria.

Кроме того, вакцина от коронавирусной инфекции, производства компании AstraZeneca, вызывает побочный эффект в виде тромбоза в 8 раз реже, чем само заболевание COVID-19. Риск возникновения страшного побочного эффекта распространяется и на молодых людей, младше 30 лет.

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