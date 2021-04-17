В Украине обновили карантинные зоны: кто попал в "красную" [ Редактировать ]
Источник: УНИАН
Министерство здравоохранения обновило карантинные зоны и теперь в Украине количество "красных" регионов увеличилось до 13. Лишь три области находятся в "желтой" зоне карантина. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава.
В "желтой" зоне остались Херсонская, Ивано-Франковская и Закарпатская области.
В "оранжевой" зоне оказались девять регионов: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская и Черкасская области.
В этих регионах уровень госпитализации больных COVID выше нормы, но показатели постепенно уменьшаются.
В "красной" зоне Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.
Напомним, что в "красной" зоне карантина под запретом:
- все массовые мероприятия;
- обслуживание посетителей в заведениях общественного питания (только заказ на вынос)
- деятельность непродовольственных магазинов и непродовольственных рынков;
- работа развлекательных заведений, учреждений культуры;
- прием посетителей в бассейнах, спортзалах, фитнес-центрах;
- посещение образовательных учреждений (исключение - детские сады, 1-4 классы школы);
- запрет на работу городского общественного транспорта вводится решением местных властей.
Ранее сообщалось, что Украина прошла пик третьей волны коронавируса. Также в Министерстве здравоохранения напомнили, кому нельзя делать прививки от COVID.
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