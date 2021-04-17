На Донбассе снова неспокойно: боевики ранили бойца ВСУ [ Редактировать ]
Источник: УНИАН
В течение суток 17 апреля боевики пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате украинский военный получил осколочное ранение. Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Огонь открывали:
- недалеко от поселка Новомихайловка стреляли из противотанкового орудия МТ-12;
- в пригороде населенных пунктов Луганское, Майорское и Водяное там открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вследствие обстрелов пострадал боец ВСУ. Его состояние – средней степени тяжести.
Украинские военные открывали на обстрелы российско-оккупационных войск огонь в ответ.
Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ о действиях вооруженных формирований Российской Федерации.
Напомним, 26 марта на Донбассе произошло резкое обострение ситуации. Тогда в результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военнослужащих, двое получили ранения. Только 6 апреля на фронте погибли трое бойцов ВСУ.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственный путь к окончанию войны - вступление Украины в НАТО.
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