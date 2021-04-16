В пятницу, 16 апреля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс и аннексированный Крым со временем станут "мертвыми территориями", куда не приедут даже туристы. Об этом глава государства сказал в интервью газете Le Figaro, обнародованном на сайте Офиса президента.

ПО его словам, это будет хуже, чем Чернобыль.

Также он отметил, что Донбасс и Крым "не будут счастливы без Украины".

Мы это видим по тем территориям, где есть оккупация - в Абхазии, Приднестровье и тому подобное. Я не видел там какого-то научного прорыва, крутых предприятий, небоскребов Гонконга. Я не видел там жизнь. Поэтому я не вижу там счастья. А когда люди несчастны, они едут с той территории. Итак, это будет "мертвая" территория. Это будет хуже, чем Чернобыль. Потому что даже в Чернобыль приезжают туристы. А это будут просто "мертвые" регионы, к сожалению.

Ранее мы писали о том, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался о переговорах в формате Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

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