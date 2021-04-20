Дві тисячі будинків і жодного господаря. У Харкові вирішують, що робити з житлом, яке колись зводили заводи для своїх працівників. Підприємства збанкрутували, а споруди залишилися без власника. Брати на баланс занехаяні будівлі - місто не хоче.

Що робити людям, які живуть на проваленому фундаменті під дахом, що протікає - дізнавалися наші кореспонденти.

Тетяна Іванівна показує свій занедбаний двоповерховий будинок. Два десятиліття тут немає господаря. Трикотажна фабрика, яка була власником цього житла - збанкрутувала. Місто - будинок на баланс не бере. Тож і жодних ремонтів тут не проводили.

Ну вот дом наш очень старый. Его посмотрите на полы здесь просто скоро будет дырка. Фундамент или он провалился ли его там нету. Он просел и посмотрите здесь просто дырка.

На стелі під'їзду - діри від відпалої штукатурка. Через дірявий дах квартири заливає дощем. А знадвору видно, як осипається фундамент.

Всё разваливается просто разваливается. Потому и фундамент там просел, потому и дырки в подъезде. Не на чем дому стоять.

Ось тут фундамент мешканці укріплювали самотужки. Та відновити будинок повністю своїми силами люди не можуть. Міські ж комунальні служби навіть на екстрені виклики не приїздять. Бо будинок у них не на балансі. Люди навіть хотіли створити ОСББ. Порахували - невигідно.

Тетяна Фільова, мешканка відомчого будинку:

Ну OСББ, я тут посчитала, нам просто невыгодно, потому что всего 8 квартир. И не все могут каждый месяц вносить по 4-5 тысяч гривень. Извините, на ремонт и на всё остальное. Мы просто брошенные, мы висим воздухе, мы никому не нужны.

І подібних будинків у Харкові дві тисячі. Щоб місто погодилося взяти їх у комунальну власність, підприємство має будинок відремонтувати. Та часто заводи-банкрути цього робити вже не можуть. Депутати від "Опозиційної платформи - За життя" розробили програму, яка допоможе мешканцям такого житла його спершу відновити, а потім і приватизувати.

Андрій Спаський, депутат Харківської міськради від "Опозиційної платформи - За життя":

Тут есть два выхода. Взятие на баланс и полностью реконструкция этого жилья. Может, даже с привлечением соответствующих инвесторов тех же застройщиков, которые осуществляют строительство в городе Харькове. Или ситуация относительно отселения жильцов под соответствующие инвестпроекты. Новое жильё, которое строится в городе инвесторами, и передача данных домов инвесторам.

Програму реанімування колишнього відомчого житла винесуть на розгляд депутатів міськради вже завтра.