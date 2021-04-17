Макрон проведет переговоры с Путиным из-за Украины [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Президент Франции Эммануэль Макрон планирует провести в ближайшее время переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Во время переговоров будет обсуждаться вопрос Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.
В Елисейском дворце отметили, что Макрон во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил приверженность Франции "единству и суверенитету Украины".
При этом президент Франции выразил решимость полностью соблюдать минские договоренности и найти "прочное политическое решение конфликта".
"Президент республики и президент Зеленский также обменялись мнениями с канцлером Германии Ангелой Меркель в рамках видеоконференции. Они совместно отметили, что выводы парижского саммита, состоявшегося 9 декабря 2019 года, остаются полностью актуальными и требуют от России взаимодействия с Украиной для содействия их реализации. Президент республики скоро обсудит это с президентом Путиным", - отметили в Елисейском дворце.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Россия пытается провоцировать Украину и хочет, чтобы украинцы боялись.
А также Зеленский прокомментировал встречу с Макроном.
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