В парк природы "Беремицкое", что в Черниговкой области вернулись потомки туров, которые жили там около 400 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба парка.

Новые обитатели природной зоны вернулись на свое историческое место жительства в связи с тем, что природа успела полностью возобновиться.

Природа настолько восстановилась, что на Черниговщину вернулись потомки туров, а самое главное, что за эти полтора года они очень хорошо адаптировались в местах исторического проживания своих предков.

Отмечается, что стадо из 12 особей быков Хека в 2020 году пополнилось двумя телятами, а в этом году еще семь новых телят увеличили популяцию. Смотреть на потомков древних животных можно лишь со стороны. Известно, что последняя представительница древнего рода животных туров погибла в Беловежской пуще в 1627 году.

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Кроме того, около 11 тысяч лет назад современные собаки имели пять различных предков. Исследователи изучали геномы древних животных и выяснили, что самые старые псы имели, по крайней мере 5 различных предков, большая часть из них походит из Ближнего Востока и Сибири.

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