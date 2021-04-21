В Японии жители едут в другие страны, чтобы получить прививку от коронавирусной инфекции, так как в их стране иммунизация проходит медленными темпами и очередь - не продвигается.

На территории Японии в апреле началась кампания по вакцинации пожилого населения. Полеты из страны в лругие государства обсуждаются как в социальных сетях, так и в деловых кругах.

Отмечается, что премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга в субботу провел переговоры с генеральным директором Pfizer, чтобы получить больше доз вакцины для всех жителей к сентябрю. Это намного позже запланированного начала Олимпийских игр в Токио. В настоящее время в стране прививку получил только 1% населения.

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Кроме того, в Японии испортилось более тысячи доз вакцины Pfizer. В результате инцидента непригодными для использования оказались 172 флакона с вакциной от коронавируса, которых хватило бы на 1 032 дозы, препарат использовался для иммунизации медперсонала.

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