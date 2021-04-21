"Мы не хотим сжигать мосты, но ответ будет жестким": Путин жестко ответил США [ Редактировать ]
Президент России Владимир Путин заявил, что не хочет "сжигать мосты" с Западом. Но если Запад сам этого захочет, то "будет ассиметричный и жесткий ответ".
Об этом он заявил в послании к Совету Федерации.
Вместе с тем, Путин заявил, что Россия хочет иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения.
"Мы действительно не хотим сжигать мосты. Но если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость и сам намерен окончательно сжечь или даже взорвать эти мосты, должен знать, что ответ России будет асимметричным, быстрым и жестким", - заявил он.
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