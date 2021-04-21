Президент России Владимир Путин заявил, что не хочет "сжигать мосты" с Западом. Но если Запад сам этого захочет, то "будет ассиметричный и жесткий ответ".

Об этом он заявил в послании к Совету Федерации.

Вместе с тем, Путин заявил, что Россия хочет иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения.

"Мы действительно не хотим сжигать мосты. Но если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость и сам намерен окончательно сжечь или даже взорвать эти мосты, должен знать, что ответ России будет асимметричным, быстрым и жестким", - заявил он.

Ранее в России объяснили усиление войск на юге страны.