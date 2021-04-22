Американская фармацевтическая компания Pfizer обнаружила в Польше и Мексике подделки своей мРНК-вакцины от коронавируса. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Компания протестировала содержимое флаконов, изъятых у мошенников. Оказалось, что на препарате из Мексики была поддельная маркировка. А "вакцина", которую продавали в Польше, содержит гиалуроновую кислоту, которая применяется для разглаживания морщин.

В одной из клиник Мексики около 80 пациентов успели "привиться" поддельной вакциной, заплатив около $1000 за дозу. К счастью, их здоровье не пострадало, поскольку им ввели обычную дистиллированную воду. Флаконы, найденные в обычных "пивных" холодильниках, имели номера партий, отличные от тех, что были отгружены, и неправильный срок годности.

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Власти Польши заявили, что поддельные вакцины от коронавируса изъяли из квартиры мошенника до того, как он успел их продать.

Согласно данным The Wall Street Journal власти США, Мексики и других страны закрыли десятки сайтов, стилизированных под корпоративные, с помощью которые мошенники пытаются продавать "вакцины" от Moderna и Pfizer.

Полиция Китая и ЮАР при помощи Интерпола в прошлом месяце изъяла тысячи доз поддельной вакцины против Covid-19 на складах и производственных предприятиях, арестовав десятки людей.

В Мексике расследуют дело о примерно 6000 доз фейковой российской вакцины Sputnik, которые были изъяты в частном самолете, направлявшемся в Гондурас в марте.

Российский фонд прямых инвестиций, продвигающий вакцину на международный рынок, заявил, что анализ фотографий изъятой партии "предполагает, что это подделка".

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Ранее "Подробности" сообщали, что мошенники пытались продать в Евросоюзе вакцины от COVID-19 на 3 млрд евро. В Еврокомиссии заявили, что большинство прививок, предложенных торговцами правительствам ЕС были "вакциной" AstraZeneca.

Напомним, что глава Интерпола ждет резкого роста преступности в борьбе за вакцины от коронавируса, которые он назвал "жидким золотом 2021 года".