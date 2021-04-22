Препарат от морщин вместо вакцины: поддельный Pfizer продают по $1000 за дозу [ Редактировать ]
Источник: Pfizer
Американская фармацевтическая компания Pfizer обнаружила в Польше и Мексике подделки своей мРНК-вакцины от коронавируса. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Компания протестировала содержимое флаконов, изъятых у мошенников. Оказалось, что на препарате из Мексики была поддельная маркировка. А "вакцина", которую продавали в Польше, содержит гиалуроновую кислоту, которая применяется для разглаживания морщин.
В одной из клиник Мексики около 80 пациентов успели "привиться" поддельной вакциной, заплатив около $1000 за дозу. К счастью, их здоровье не пострадало, поскольку им ввели обычную дистиллированную воду. Флаконы, найденные в обычных "пивных" холодильниках, имели номера партий, отличные от тех, что были отгружены, и неправильный срок годности.
Власти Польши заявили, что поддельные вакцины от коронавируса изъяли из квартиры мошенника до того, как он успел их продать.
Согласно данным The Wall Street Journal власти США, Мексики и других страны закрыли десятки сайтов, стилизированных под корпоративные, с помощью которые мошенники пытаются продавать "вакцины" от Moderna и Pfizer.
Полиция Китая и ЮАР при помощи Интерпола в прошлом месяце изъяла тысячи доз поддельной вакцины против Covid-19 на складах и производственных предприятиях, арестовав десятки людей.
В Мексике расследуют дело о примерно 6000 доз фейковой российской вакцины Sputnik, которые были изъяты в частном самолете, направлявшемся в Гондурас в марте.
Российский фонд прямых инвестиций, продвигающий вакцину на международный рынок, заявил, что анализ фотографий изъятой партии "предполагает, что это подделка".
Ранее "Подробности" сообщали, что мошенники пытались продать в Евросоюзе вакцины от COVID-19 на 3 млрд евро. В Еврокомиссии заявили, что большинство прививок, предложенных торговцами правительствам ЕС были "вакциной" AstraZeneca.
Напомним, что глава Интерпола ждет резкого роста преступности в борьбе за вакцины от коронавируса, которые он назвал "жидким золотом 2021 года".
по теме
Європейська агенція з лікарських засобів дала зелене світло препарату - там заявили, що користь від вакцинації переважає над ризиками
З десяти доз у кожному флаконі медики використовували лише дев'ять - останню просто викидали
Президент Украины заявил генсеку ООН, что всеобъемлющая вакцинация против COVID-19 – единственный способ побороть пандемию
1,6 млрд евро на исследования коронавируса выделяются отдельно от уже выделенных правительством ФРГ 2,9 млрд евро на исследования в области здравоохранения в 2020 году. 627 млн евро получат фармацевтические компании BioNTech и CureVac
Дополнительные 100 млн доз вакцины Comirnaty доведут общее количество поставок в Евросоюз в 2021 году до 600 млн доз. Этого достаточно для вакцинации двух третей населения ЕС