По состоянию на четверг, 22 апреля, Россия не дала ответа на предложение президента Украины Владимира Зеленского провести встречу с президентом Владимиром Путиным на Донбассе. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Reuters.

Отметим, что с таким предложением украинский президент выступил на фоне эскалации конфликта на Донбассе.

Украина не получила ответа из Кремля на приглашение президента Владимира Зеленского своему российскому коллеге Владимиру Путину во вторник для переговоров в зоне конфликта на Донбассе.

Наопнмим, что Путину сообщили о желании Зеленского встретиться.

Ранее в России объяснили усиление войск на юге страны.

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