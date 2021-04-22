Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне в четверг утром в ходе торгов упали в цене до 65,04 доллара за баррель.

По данным на 8:03, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,43%.

При этом цена июньских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 61,05 доллара за баррель, потеряв 0,49.

Цены на нефть падали третий день подряд в четверг, поскольку неожиданное увеличение запасов нефти в США и рост числа случаев заболевания COVID-19 в Индии и Японии вызвали опасения, что восстановление мировой экономики и спроса на топливо может замедлиться.

Ранее цены на нефть "упали" из-за угрозы третьей волны COVID-19.

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